Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak
30.09.2020 - 09:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,
735512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735512.aspx
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