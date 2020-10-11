Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Dokumacı'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
11.10.2020 - 17:38 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,şehit ailesine başsağlığı mesajı,
738186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/738186.aspx
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