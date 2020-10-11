Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Dokumacı'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.