Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Dokumacı'nın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.