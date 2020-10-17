Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Esendere Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
17.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 113 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler : Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza,
739592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739592.aspx
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