Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Girit Adası'nın doğusunda karasularını genişletmeyi planladıkları yönündeki açıklamasından sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Türkiye ile problemlerini çözemezlerse mahkemeye gideceklerini söyledi.

DW'nin haberine göre Kanada merkezli Monocle dergisine konuşan Miçotakis "Ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yani deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu, on yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'in stratejik önemini yeniden keşfettiklerini belirten Miçotakis, "Bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, AB açısından da önem taşıyor. Türkiye ile anlaşmazlıklarımız Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de etkiliyor" dedi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diplomatik, askeri ve ekonomik rolünü güçlendirdiğini belirten Miçotakis, "yeni bir marka oluşturmak için çok iddialı bir strateji geliştirme sürecinde olduklarını" söyledi.