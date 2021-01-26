Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kardeşini üç müdürlüğü atadığı ortaya çıktı. Kardeş Eralp Atay'ın aynı anda mezarlıklar, sağlık ve hukuk işleri müdürlüklerini yürüttüğü belirlendi. Aydın Ses gazetesinin aktardığına göre Başkan Atay, oğlu Eymen Atay'ı da Efeler Belediyesi’nin devraldığı Efeler Spor Kulübü’nde sekreter olarak görevlendirdi. Aynı Mehmet Fatih Atay'ın seçim meydanlarında selefi Mesut Özakcan’ı oğlu ve damadı üzerinden eleştirdiği ve "Oğlu Berkin belediye işlerine karışıyor. Damadı özel kalem müdürü olarak atadı" dediği belirlendi.