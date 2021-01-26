Aydın'ın CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kardeşini üç müdürlüğü atadığı ortaya çıktı. Kardeş Eralp Atay'ın aynı anda mezarlıklar, sağlık ve hukuk işleri müdürlüklerini yürüttüğü belirlendi. Aydın Ses gazetesinin aktardığına göre Başkan Atay, oğlu Eymen Atay'ı da Efeler Belediyesi’nin devraldığı Efeler Spor Kulübü’nde sekreter olarak görevlendirdi. Aynı Mehmet Fatih Atay'ın seçim meydanlarında selefi Mesut Özakcan’ı oğlu ve damadı üzerinden eleştirdiği ve "Oğlu Berkin belediye işlerine karışıyor. Damadı özel kalem müdürü olarak atadı" dediği belirlendi.
CHP'de kayırmacılığın yönetim şeması
26.01.2021 - 15:50 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kardeşini üç müdürlüğü atadığı ortaya çıktı. Kardeş Eralp Atay'ın aynı anda mezarlıklar, sağlık ve hukuk işleri müdürlüklerini yürüttüğü belirlendi.
Etiketler : CHP,Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay,
762900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762900.aspx
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