Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı
26.02.2021 - 22:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." açıklamasında bulundu.
Etiketler : bakan koca,
770709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/770709.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER