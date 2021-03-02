FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davanın karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.
497 sanıklı FETÖ davasında flaş gelişme
02.03.2021 - 13:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davanın karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : FETÖ,
771576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771576.aspx
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