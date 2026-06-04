İsrail, Gazze'de sürdürdüğü soykırımın yanından Batı Şeria'da da yasa dışı işgale devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı.

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı işgal ve yerleşim adımlarına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspı amaçlı faaliyetlerini genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye'den İsrail'e sert kınama: Batı Şeria'da işgal sürüyor

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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