Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlayan tatbikatlar dolayısıyla Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans yöntemi ile görüştü.
Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı başladı
07.04.2021 - 17:19 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı başladı.
Etiketler : hulusi akar,msb,türkiye,azerbaycan,
780736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/780736.aspx
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