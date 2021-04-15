Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Karar üzerine Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı.
Ahmet Altan cezaevinden çıktı
15.04.2021 - 03:14 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 03:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ ile ilgili “silahlı terör örgütüne yardım" suçundan Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Etiketler : Ahmet Altan,
782760 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/782760.aspx
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