Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Bodrum MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri hainlere yönelik ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, ilçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu tespit etti. Şüpheli hemen takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Marmaris Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ'cü Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyanet İşleri: FETÖ'cülere 'imam' demeyin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “imam” unvanının FETÖ’nün temsilcileri için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etti.
Tatil için Marmaris'e gelen FETÖ'cüler yakayı ele verdi
Muğla Marmaris'e tatil amaçlı gelen FETÖ'cüler takibe alındı. Şahıslar Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Bodrum MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri hainlere yönelik ortaklaşa bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, ilçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu tespit etti. Şüpheli hemen takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Marmaris Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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