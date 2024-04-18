80 yaşındaki anneannesini komalık etti!

Konya'da Talha Ç. isimli bir kişi tartıştığı anneannesini bıçakla yaraladı. Torunu tarafından bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde öğlen sıralarında meydana gelen olayda, 80 yaşındaki Hasibe E. ile eve gelen torunu 31 yaşındaki Talha Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Talha Ç., anneannesini yanında bulunan bıçak ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TORUN GÖZALTINDA

Polis ekipleri ulaştığı adreste şüpheli Talha Ç.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olayda torunu tarafından bıçaklanan Hasibe E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

ANNEANNE YOĞUN BAKIMDA

Burada tedavi altına alınan Hasibe E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, gözaltına alınan torun Talha Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.