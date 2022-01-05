Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu'ndan Şam'a çağrı: Rejim anlayışını değiştirirse temaslarımız artar Suriye'yi birleştirecek seçim sürecine girilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Rejimin anlayışı değişirse bu yöndeki desteğimiz de temaslarımız da artar" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
05.01.2022 - 12:48 | Son Güncelleme: 05.01.2022 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,NATO,
815942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/815942.aspx
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