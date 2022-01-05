Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve NATO-RF Konseyi toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu'ndan Şam'a çağrı: Rejim anlayışını değiştirirse temaslarımız artar Çavuşoğlu'ndan Şam'a çağrı: Rejim anlayışını değiştirirse temaslarımız artar Suriye'yi birleştirecek seçim sürecine girilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu "Rejimin anlayışı değişirse bu yöndeki desteğimiz de temaslarımız da artar" dedi.