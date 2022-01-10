Türkiye Gazetesi

Bodrum'da birkaç gündür devam eden yağışların şiddetinin artması sonrası sel ilçeyi etkisi altına aldı. Birçok ev sular altında kalırken, kara yolu da ulaşıma kapandı. Bununla birlikte; sokak hayvanlarının sel sularına kapılarak boğulduğu anlar yürekleri dağladı.

Sel suları bazı evlerin duvarlarında da tahribata yol açtı.

BODRUM SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Önceki gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu, sağanak yağmur bugünde devam edince onlarca ev sular altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı. İslamhaneleri mahallesinde derelerin taşmasıyla birlikte birçok evi ve işyerini su bastı. Evlerinin yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Bodrum - Turgutreis yolu trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı.

ANNE ADAYI KORKUDAN SANCILANDI

İslamhaneleri Mahallesinde tepelerden gelen yağmur onlarca evi su altında bıraktı. Bir hamile kadın evinin su basması nedeniyle sancısı tutarak hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan bir bebek ise hastaneden çıkar çıkmaz çamur dolu evine götüren annesi zor anlar yaşadı. Bir sokak kedisi ise sel sularına kapılarak telef oldu. Yalıkavak, Peksimet, Kadıkalesi, İslamhaneleri, Yaka Mahallesi sel sularına teslim oldu.

Hamile kadının yaşadığı korku sonrası sancıları tuttu.



İtfaiye ekipleri, temizlik işleri ekipleri, jandarma, polis ekipleri ve Bodrum Belediyesinin tüm ekipleri sel sularında kalanlara yardım etmek için seferber oldu. vatandaşlar yaşattıkları anları göz yaşları içerisinde anlatarak bir anda olduğunu tüm evleri su bastığını anlattı.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım... Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın başlaması öngörülen gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşları uyarıp, yaşanabilecek; sel, su baskını, yıldırım gibi olarlara karşın dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Sel suları köprüleri aştı, iki mahalle ulaşıma kapandı Antalya'da şiddetli sağanak sonrası, ortaya çıkan sel suları köprüleri aşarak sokakları bastı. Baskın sonucu iki mahalleye ulaşım güvenlik sebebiyle kapandı.

Yıllardır hazırladığı çeyiz sel sularına kapıldı Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev sular altında kaldı. 11 gün sonra düğünü olacak gelinin yıllardır hazırladığı çeyizi sel sularına kapıldı, kimi eşyalar da kullanılamaz hale geldi.