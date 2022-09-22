Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK ve çeşitli terör örgütleriyle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ediyor. Hain terör örgütleri kahraman Mehmetçik tarafından düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkıştı ve teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Harekatlarla dahilindeki operasyonlarla terör örgütleri adeta yok ediliyor. Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesine hain teröristler saldırı düzenledi.

Terör örgütü mensupları tarafından Suriye’deki Afrin bölgesinde bulunan Zeytin Dalı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine roketli saldırı düzenlendi.

3 ASKER YARALI, TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

MSB duyurdu: Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu Zeytin Dalı harekat bölgesinden acı haber geldi. Teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in tedavi gördüğü hastanede şehadet şerbeti içti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dali bölgesinde 8 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.