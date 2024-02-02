Acılar çok taze! Adıyaman'da hayat hâlâ 04.17'de

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Şubat 2024 10:20 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 10:22 - Güncelleme:

Adıyaman, Deprem, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken acılar çok taze. Adıyaman'ın simgelerinden olan Saat Kulesi ise halen depremin olduğu saat 04.17'yi gösteriyor.