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    • Acılar çok taze! Adıyaman'da hayat hâlâ 04.17'de

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Acılar çok taze! Adıyaman&#039;da hayat hâlâ 04.17&#039;de
    Adıyaman, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşırken acılar çok taze. Adıyaman'ın simgelerinden olan Saat Kulesi ise halen depremin olduğu saat 04.17'yi gösteriyor.

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümü yaklaşıyor. Depremin yıktığı kentlerden Adıyaman'da ise hayat hâlâ çok zor ve acılar çok taze. Adıyaman'ın simgelerinden Saat Kulesi de acının zamanla azalmadığını gözler önüne serdi.

    Acılar çok taze! Adıyaman'da hayat hâlâ 04.17'de

    Saat Kulesi’nde bulunan ve 4 farklı yöne bakan saatler 04.17’de durdu. Vatandaşların talebi doğrultusunda belediye kararı ile saatler onarılmadı ve 04.17’de bırakıldı.

    Acılar çok taze! Adıyaman'da hayat hâlâ 04.17'de

    Saat Kulesi yeniden boyanarak Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı’nda belediye ekipleri tarafından kavşağa çam, gül ve çeşitli süs bitkileri dikilip peyzaj çalışması yapıldı.

    Bir yıldır aynı zaman dilimini gösteren Saat Kulesi, depremin simgesi oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdıyamanDeprem
    Haberler > Gündem > Acılar çok taze! Adıyaman'da hayat hâlâ 04.17'de
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