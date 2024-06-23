Adana'da damadın aile katliamına ait görüntüler ortaya çıktı

Adana'da yaşayan Hakim A., eşiyle boşanma aşamasındayken dehşet saçmış, eşini ve ailesini katletmişti. Yaşanan faciaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da yaşayan Hakim A., eşiyle boşanma aşamasındayken dehşet saçtı. Eşi Şükran A. ve ailesine kurşun yağdırarak 4 kişiyi öldüren Hakim A., bebeği alıp ortadan kayboldu. Damadın aile katliamına ait görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin 'Hakim yapma' diye bağırması dikkat çekti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine giden ve "Bana çocuğumu neden göstermiyorsun?" diyerek tartışma çıkaran Hakim A.'nın cinayeti işlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde mahalle sakinlerinin "Hakim yapma" diye bağırdığı, bu sırada Hakim A.'nın otomobiline gidip silahını doldurup yerde yatan eşine tekrar ateş ettiği görüldü.

Gözü dönmüş damadın elinde silahla kaçtığı anlarda görüntülerde yer aldı.