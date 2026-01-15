Adana’da bulunan tarihi bir binada meydana gelen çökme yürekleri ağza getirdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen çökmeyi fark eden mahalleli durumu ekiplere bildirdi. Çöken çatıdaki tahtalar kesildi.

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilay Caddesi'nde bulunan tarihi bir binanın çatısı, çöktü. Sabah saatlerinde meydana gelen çökmeyi fark eden vatandaşlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Adana’da tarihi binanın çatısı çöktü! Tahtalar tek tek kesildi

ÇÖKEN ÇATIDAKİ TAHTALAR KESİLDİ

Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alıp caddenin bir kısmını trafiğe kapattı. Tarihi bir binanın çatısı kısmen çökerken, güvenlik önlemi alıp çöken çatıdaki tahtaları kesti. Binanın 'Tesirli Taşınmaz Kültür Varlığı' listesinde olduğu öğrenildi.

Adana’da tarihi binanın çatısı çöktü! Tahtalar tek tek kesildi

Haberle İlgili Daha Fazlası