Adıyaman'ın ardından Bingöl de sallandı

Kandilli, Bingöl'de büyüklüğü 4 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.02'de gerçekleşen depremin derinliği 2.2 kilometre olarak açıklandı.

Adıyaman'da öğlen saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra bu kez Bingöl sallandı.

Kandilli Rasathanesi, Karlıova merkezli depremin büyüklüğünü 4 olarak kaydetti. Saat 15.02'de gerçekleşen artçı sarsıntının derinliği ise 2.2 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD ise paniğe neden olan depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini 18.64 olarak açıkladı.