Afyon'da Guinness Dünya Rekoru! 100 şeften 2 tonluk sucuklu yumurta

Afyonkarahisar’da düzenlenen 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali, bu yıl unutulmaz bir rekor denemesine sahne oldu. Festivalde, 100 usta şef, 25 metrekarelik dev krom tavada tam 1.930 kilogramlık sucuklu yumurta pişirerek Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Rekor denemesi için özel olarak tasarlanan tavada, Afyon’un coğrafi işaretli lezzeti 1 ton sucuk ve 15 bin gezen tavuk yumurtası kullanıldı. Pişirme sürecinde ünlü şefler Rafet İnce, Bedri Usta ve Cüneyt Asan’ın da aralarında bulunduğu toplam 100 şef görev aldı. Dev lezzetin pişirilmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, ölçümler sonrası dev sucuklu yumurtanın resmi olarak Guinness Dünya Rekoru olarak tescillendiğini açıkladı. Rekor, mimar ve gıda mühendisi gözetiminde gerçekleştirilen titiz ölçümlerle onaylandı.

Festivalin finalinde, dev sucuklu yumurta alanı dolduran ziyaretçilere ikram edildi ve ortaya unutulmaz bir lezzet şöleni çıktı. Rekor belgesi ise Belediye Başkanı Burcu Köksal’a takdim edildi.