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AK Partili Faruk Çelik'ten, Özgür Özel'e emekli tepkisi: Dünyanın neresinde var?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Partili Faruk Çelik&#039;ten, Özgür Özel&#039;e emekli tepkisi: Dünyanın neresinde var?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özgür Özel'in emeklilere zam için miting yapmaya hazırlanmasına AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Özgür Özel’e bakıyorum da yine popülizm inadına popülizm! Sormak istiyorum; 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? Popülizm ile belki iktidar olunur ama iflah olunmaz!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, emeklilerin sesini duyurmak adına büyük bir miting düzenleyeceklerini açıklamıştı. Özel, mitingin 26 Mayıs'ta düzenleneceğini söyledi.

"EMEKLİLER İÇİN KAVGA VERECEĞİM" DEDİ

Dün akşam canlı yayında açıklamalarda bulunan Özel ayrıca "Emekliler için çok büyük kavga vereceğim. Asgari ücretliler için büyük kavga vereceğim. Kimlik kavgası, Karagöz-Hacivat dövüşü yapıp da insanları burada aç, yoksul unutmayacağım." dedi.
 

ÇELİK: 40 YAŞINDA EMEKLİLİK DÜNYANIN NERESİNDE VAR?

Bu açıklamalara tepki ise AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik şunları kaydetti:

"1 - Seçimler bitti 4 yıl seçim yok. Sn. Özgür Özel’e bakıyorum da yine popülizm inadına popülizm! Sormak istiyorum; 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? 40 yaşında emekliliği savunanlar emekliye tatmin edici bir zamdan nasıl bahsedebiliyorlar.

2 - Alman emeklisi şu kadar maaş alıyor, bu kadar imkanları var diyorsunuz. Alman emeklisinin kaç yaşında emekli olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Popülizm ile belki iktidar olunur ama iflah olunmaz!

3 - Çalışan/emekli oranı 3-4 çalışana bir emekli olması gerekirken biz neredeyse bir çalışana bir emekli noktasında gidiyoruz.
Yazık beyler yazık, bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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