AK Partili Faruk Çelik'ten, Özgür Özel'e emekli tepkisi: Dünyanın neresinde var?
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Özgür Özel'in emeklilere zam için miting yapmaya hazırlanmasına AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Özgür Özel’e bakıyorum da yine popülizm inadına popülizm! Sormak istiyorum; 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? Popülizm ile belki iktidar olunur ama iflah olunmaz!" dedi.
"EMEKLİLER İÇİN KAVGA VERECEĞİM" DEDİ
ÇELİK: 40 YAŞINDA EMEKLİLİK DÜNYANIN NERESİNDE VAR?
"1 - Seçimler bitti 4 yıl seçim yok. Sn. Özgür Özel’e bakıyorum da yine popülizm inadına popülizm! Sormak istiyorum; 40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? 40 yaşında emekliliği savunanlar emekliye tatmin edici bir zamdan nasıl bahsedebiliyorlar.
2 - Alman emeklisi şu kadar maaş alıyor, bu kadar imkanları var diyorsunuz. Alman emeklisinin kaç yaşında emekli olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Popülizm ile belki iktidar olunur ama iflah olunmaz!
3 - Çalışan/emekli oranı 3-4 çalışana bir emekli olması gerekirken biz neredeyse bir çalışana bir emekli noktasında gidiyoruz.
Yazık beyler yazık, bu gelecek nesillerin hakkını çalmaktır."
Kaynak: Türkiye Gazetesi