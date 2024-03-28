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Akkuyu NGS'de gerginlik: İşçiler, firma yetkililerinin araçlarını taşladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akkuyu NGS&#039;de gerginlik: İşçiler, firma yetkililerinin araçlarını taşladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan, Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek dün itibariyle bazı bölümlerde iş bıraktı. Bugün de eylemlerini sürdüren işçiler, firma yetkililerinin de olduğu bazı araçlarla servisi taşladı.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Maaşlarının yatmadığını belirten işçiler bugün de iş bırakma eylemlerine devam etti. Bugün ki eylemde gergin anlar yaşandı.

ARAÇLARI TAŞLADILAR

İşçiler firma yetkililerinin de içinde olduğunu ileri sürdüğü bazı araçları taşladı. Servis araçlarının da taşlara maruz kaldığı bazı anlar da ise işçilerden birkaçı diğerlerini sakinleştirmeye çalıştı. Cep telefonu ile görüntülenen o anlardan birinde, bazı işçilerin özellikle bir araca hem taşla hem de baretle vurmaları dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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