Bursa'da altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı. Yoğun talep nedeniyle bir kuyumcunun gram altın kalmaması nedeniyle dükkân camına astığı "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısı ise dikkat çekti.

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 liradan başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar da erken saatlerde kuyumculara koştu.

ÇAREYİ YAZI ASMAKTA BULDULAR

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkân camına yazı asmakta buldu.

"VALLAHİ BİLLAHİ YOK"

"Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" dediği anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.

"BİZ DE ARTIK YEMİN ETMEKTEN YORULDUK"

Kuyumcu Ahmet Yasinkılıç, konuyla ilgili "Altında yaşanan sert düşüş talebi arttırınca, sabah yoğunluk yaşandı. Akşam olmadan gram, çeyrek altın tükendi. Şimdi vatandaşlar bizim altını stokladığımızı düşünüyor. Halbuki, şu an altın alacağımız tedarikçide altın kalmadı. Biz de artık yemin etmekten yorulduk. Çareyi cama yazı asmakta bulduk" dedi.

