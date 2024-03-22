Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Anıl Aci&#039;nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Anıl Aci'nin kamyon sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündemine oturan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

11 Mart günü TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü Sait İ. kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürmüştü. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarılan kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet Soner ve Anıl Aci'ye çarptığı görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da mobilya atölyesi alev alev! Yangına müdahale sürüyor - GündemAnkara'da mobilya atölyesi alev alev! Müdahale sürüyorBurası Karadeniz! Mart ayında kar sürprizi - GündemBurası Karadeniz! Mart ayında kar sürprizi2,5 yaşındaki çocuk kreşte dehşeti yaşadı, anne babası gerçeği kameradan öğrendi - Gündem2,5 yaşındaki çocuk kreşte dehşeti yaşadıGörüntüleri viral olmuştu! Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil - GündemTek başına okey oynayan adam artık yalnız değilCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Onur Öksel ifade için adliyede - GündemOnur Öksel ifade için adliyedeCesedi yanmış halde bulunmuştu! 6 kişinin müebbeti istendi - GündemCesedi yanmış halde bulunmuştu! 6 kişinin müebbeti istendiKöşe bucak kaçıyordu, yakalandı! 1 yıldır kadın kılığında saklanmış - GündemKöşe bucak kaçıyordu, yakalandı! 1 yıldır kadın kılığında saklanmışBöyle evlat olmaz olsun! Araba hırsı baba katili yaptı - GündemAraba hırsı baba katili yaptıMurat Kurum'dan iddialı sözler! AK Parti'nin CHP'den alacağı ilçeleri tek tek sıraladı - GündemCHP'den alınacak ilçeleri tek tek sıraladıİETT otobüsünde dehşete düşüren kavga! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler - GündemYumruk yumruğa birbirlerine girdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...