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    Ankara'da korkunç iş kazası! 2 işçi 30. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ankara&#039;da korkunç iş kazası! 2 işçi 30. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
    Ankara, İş Kazası

    Ankara'da henüz devam eden bir inşaatta çalışan 2 işçi 30. kattan aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili polis inceleme başlattı.

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre, henüz devam eden 34 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan H.İ ve İ.Ö adlı Şanlıurfalı 2 işçi, apartmanın 30. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü.

    İnşaatta çalışan diğer işçilerin ve çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalelerin ardından iki inşaat işçisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    'İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ'

    İki işçinin düştüğü esnada olay yerinde olan Yaşar Yiğit, "Camide ikindi namazını kıldım. Kaldırımda dururken yukarı baktım. 30'uncu katta çalışıyorlardı. Bir ses koptu. Yere vurduğu gibi parçalandı. Benim gördüğüm iki kişi. İkisi de olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Yıldırım hızıyla aşağıya indiler. Müthiş bir ses çıkardı" ifadelerini kullandı.

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