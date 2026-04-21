2 yıl önce Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin davada tüm sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

25 Ekim 2023 tarihinde Aydın’ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

FİRMA YETKİLİLERİ TUTUKLANMIŞTI

Zeren Ertaş’ın ölümüne ilişkin davada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ile montaj yapan firma sahibi H.T., firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. tutuklanmıştı. Firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı.

KARAR ÇIKTI

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerine atılı suçların beraatına karar verdi.

Zeren Ertaş

NELER OLMUŞTU?

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

Davanın önceki duruşmalarında asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası, montaj yapan firmanın sahibi H.T., makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. hakkında ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan ise 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmişti. Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanan elektrik mühendisi N.M.'nin ise beraatına karar verilmişti.

6 YILA KADAR İDDİANAME

Ayrıca kamu görevlileri hakkında da ayrı bir soruşturma başlatılmış, dönemin Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F., Yatırım İnşaat Müdürü M.B., KYK Müdürü A.K., Efeler Gençlik ve Spor Müdürü M.Y. ile Güzelhisar KYK Müdürü E.Ç. hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

