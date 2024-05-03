Patlama sesleri duyuluyor! Atık yağ fabrikasında yangın

Aksaray'da bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.