Arnavutköy’de bir alışveriş merkezinde yaşanan parfüm hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Sırt çantalı 2 çocuktan biri personeli oyaladı, diğeri çaldığı parfümü montuna sakladı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan AVLU 34 isimli Alışveriş Merkezi'nde bir hırsızlık olayı yaşandı. AVM içerisine girip bir müddet dolanan sırt çantalı 2 çocuk, bir parfüm standına yaklaştı.

SORU SORUP DİKKATİNİ DAĞITTI

Çocuklardan biri satış personeline sorular sorup deneme amaçlı konulan parfümleri sıkarken, diğeri ise stantta bulunan parfümü montunun iç kısmına sakladı.

ÇALIP GÜLEREK AYRILDILAR

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, çocukların rahat tavırlarla standa yaklaştığı, olayı gerçekleştiren sonra gülerek tezgahtar ile şakalaştığı ve kısa süre içerisinde olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

ARAMA BAŞLATILDI

Parfümün eksik olduğunu fark eden işletmeci, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen çocukların bulunması için arama başlattı.

