Avukata koltuk değnekli darba 14 yıl hapis istemi!

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü vadiye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de haciz işlemleri için bir fabrikaya giden avukat Coşkun Özbek burada fabrika sahibinin saldırısına uğradı. Özbek'in elindeki koltuk değneklerini alarak saldıran S.Y. "Bir anda sinirlerime hakim olamayarak, elindeki bastonu aldım ve kendime hakim olamayarak bastonla birkaç kez vurdum" şeklinde ifade verdi.

Kayseri OSB'deki bir haciz işleminde ortalık karıştı. İşlemler için bir fabrikaya giden Avukat Coşkun Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi S.Y.’nin saldırısına uğradı.

Coşkun Özbek ve yanında bulunan kadın avukata hakaret ve tehditler savuran S.Y., ayağından yaralı olan ve koltuk değneğinin desteği ile yürüyebilen Özbek’e kendi koltuk değnekleri ile saldırdı.

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KOLTUK DEĞNEĞİ İLE SALDIRDI

Fabrika sahibi kadının hakaret, tehdit ve koltuk değnekli saldırısı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Avukat Coşkun Özbek’in suç duyurusu sonrası S.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. S.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından denetimli olarak serbest bırakıldı.

14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık S.Y. hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 kez 2 yıl 4 ay hapis, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan da 2 kez 5 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplamda 14 yıl 14 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Avukat Coşkun Özbek

'ELİNDEN BASTONU ALIP VURDUM'

Avukata bastonla saldıran S.Y. savcılıkta verdiği ifadede, “Kızımla birlikte iş yerine gittim. İş yeri bahçesinde daha önceden tartışmamız olan avukat Coşkun Özbek’i gördüm. Bir anda sinirlerime hakim olamayarak, elindeki bastonu aldım ve kendime hakim olamayarak bastonla birkaç kez vurdum.

'BİR ANLIK SİNİR' BAHANESİ!

Bu sırada avukat olduğunu öğrendiğim bayan elindeki telefonla görüntümüzü çektiği için elindeki telefonu almaya çalıştım. Bir anlık sinirle bu olay meydana geldi. Bu olaydan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kızım olaya dahil olmadı. Olay boyunca beni tutup, sakinleştirmeye çalıştı” dedi.