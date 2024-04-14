Aydın'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Aydın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, otobüsteki yolculardan 3'ü ise hafif yaralandı.

Aydıın'ın Didim ilçesinde Erdinç Atılgan'ın (54) kullandığı otomobil, Didim-Söke kara yolu Uslu Sitesi mevkisinde yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otomobil, çarpışma sonrası şarampole devrildi.

Devrilen otomobildeki sürücü ile S.A (43), A.S (44) ve Y.S (44) hayatını kaybetti. Refüje çıkan otobüsteki yolculardan 3'ü ise hafif şekilde yaralandı. Yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre trafiğe kapalı olan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.