Malatya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Nisan 2024 15:38 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme:

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Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı diğer 5 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.