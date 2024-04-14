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Malatya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı diğer 5 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan C.A. (48) yönetimindeki 06 DTB 449 plakalı otomobil karşı şeride geçerek B.Y. (25) idaresindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Batuhan Yılkınç olay yerinde hayatını kaybederken, M.T.B. (20), Hacer Bozkurt (42), H.T.B. (16), C.A. (11), G.A. (46), R.A. (19) ve C.A. (48) yaralandı.

Malatya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Meryem Tuana Bozkurt (20) ile Hacer Bozkurt (42) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü C.A.’nın gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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