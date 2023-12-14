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    Ayvalık açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ayvalık açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
    Ayvalık, Düzensiz Göçmen

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarından Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasadışı yollardan geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

    Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-115) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

    Durdurulan bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. 

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