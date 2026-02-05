Aziz İhsan Aktaş davasında yeni gelişme! 3 sanığın tahliyesi talep edildi
CHP'li belediye başkanlarının da aralarında olduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında cumhuriyet savcısı, 3 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.
Aziz İhsan Aktaş davasının devam eden duruşmasında savcılık, üç sanığın adli kontrolle tahliyesini talep ederken, 30 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
- Aziz İhsan Aktaş davasının duruşmaları İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
- Cumhuriyet savcısı, aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış'ın da bulunduğu üç tutuklu sanığın adli kontrolle tahliyesini talep etti.
- Savcılık, 30 sanık için ise üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamını istedi.
- Dava, rüşvetle ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasıyla aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanık hakkında açılmıştı.
Türkiye'nin konuştuğu Aziz İhsan Aktaş davası, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçtiğimiz haftadan bu yana görülmeye devam ediliyor. Sanıklar savunmalarını yaparken yeni bir gelişme daha yaşandı.
3 İSMİN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ
Duruşmada tutuklu sanıkların durumlarına ilişkin değerlendirmede bulunan cumhuriyet savcısı, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ile Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit'in tutuklulukta bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerini talep etti.
30 SANIK İÇİN 'TUTUKLULUK DEVAM' KARARI
Ayrıca savcılık, 30 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşma, savcılığın görüşüne karşı sanık avukatlarının savunmaları ile devam ediyor.
ARALARINDA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR
Suç örgütü tarafından aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık, 27 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.