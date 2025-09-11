Sokak ortasında katledilmişti! Bahar Aksu cinayetinde karar

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Şişli’de meydana gelen Bahar Aksu cinayetinde kararını verdi. Tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “birden fazla kişi ile birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ek 4’er yıl 6’şar ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Rüstem Elibol’u ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası ile cezalandırdı. Duruşma, tutuklu sanıkların SEGBİS sistemi ile bağlandığı cezaevlerinden gerçekleşti. Taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar için iddianamede, “tasarlayarak kasten öldürme” ve “birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Elibol’un ayrıca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan 2-4 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Maktul Bahar Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, sanıkların kızının her adımını takip ettiğini belirterek, faillerin en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı. Duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Küçüktorun, adaletin gecikmesinin yaşanan acıları daha da derinleştirdiğini dile getirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanıklar duruşmada, suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Sadece eski eş Rüstem Elibol, pişman olduğunu ifade etti.

İddianamede, Elibol ile diğer sanıkların olay öncesi 2 Mayıs’ta Çanakkale’den İstanbul’a gelerek keşif yaptıkları, geceyi bir otelde geçirdikleri ve Aksu’nun ev ile iş yeri arasındaki güzergahı önceden belirledikleri yer aldı. Görüntülerde, Elibol’un yerde hareketsiz yatan Aksu’ya silahla ateş etmeye devam ettiği, silahın tutukluk yapması sonrası tekrar doldurarak ateş etmeye devam ettiği görüldü. Olayın ardından sanıklar araçla kaçarken kısa süre sonra yakalandı.