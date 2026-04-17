MHP, belediye başkanlarıyla istişare ve değerlendirme kampı için Antalya’da bir araya geliyor. İki gün sürecek kampta “Üretken Belediyecilik” vizyonu çerçevesinde yerel yönetim politikaları, finansman ve şehirleşme başlıkları ele alınacak. 217 belediye başkanının katıldığı programda, iki yıllık hizmet performansı ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak.

EMRAH ÖZCAN- MHP, belediye başkanlarıyla gelenekselleşen istişare ve değerlendirme kampına giriyor. Bugün Antalya’da başlayacak kamp iki gün boyunca devam edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde gerçekleştirilecek kampta, partinin 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri için hazırladığı “Üretken Belediyecilik” vizyon belgesindeki 3 ana tema, 9 ilke ve 100 maddelik beyannamede yer alan başlıklara ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

217 BELEDİYE BAŞKANI DAVET EDİLDİ

217 belediye başkanının davet edildiği kampta, başkanların 2 yıllık hizmet karnesi çıkarılacak ve yeni yol haritası çizilecek. Kampta belediye başkanları bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları, seçim döneminde verilen taahhütleri ve gelecek planlamaları ele alınacak.

Kampta alanında uzman isimler Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm başlıklarında sunumlar yapacak. Belediyelerin finansman ihtiyacı, kaynaklara erişim, kaynakların verimli kullanılması, şehirleşme gibi konular ele alınacak.

İSTANBUL'DAN SONRA ÜÇ FESİH DAHA

Öte yandan MHP’de İstanbul ile başlayan teşkilatların feshedilmesi rüzgârına Eskişehir, Kütahya ve Kars teşkilatları da kapıldı.

Her üç MHP teşkilatlarının fesih kararı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından açıklandı. Yalçın, ilk olarak, Eskişehir İl Teşkilatının feshedildiğini ve il başkanlığına Ayhan Sezer’in atandığını açıkladı.

Kütahya İl Teşkilatının da feshedildiğini bildiren Yalçın, yeni İl Başkanı’nın Mehmet Ali Türker ifade etti. Yalçın daha sonra, Kars İl Teşkilatının da feshedildiğini açıkladı. Yalçın, açıklamasında “Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır” dedi.

Semih Yalçın önceki gün de, partinin İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıklamıştı.

