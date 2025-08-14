Bahçeli'den AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

AK Parti bugün 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için düzenlenecek programın yapılacağı salona dikkat çeken bir hediye gönderdi.

Bahçeli'nin gönderdiği çiçeklerin ne anlama geldiği merak ediliyordu. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'dan açıklama geldi.

Hediyenin ne anlama geldiğini açıklayan Yıldız, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye’nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir.

Bu özel aranjmanda;

• 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil etmektedir.

• AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edilmiştir.

• 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgelemektedir.

• Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatmaktadır.

• Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir.

• Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş hâlini ortaya koymaktadır.

Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir."