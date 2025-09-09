Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak

Bahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Balçova’daki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı. Saldırının bağlantılarının ortaya çıkarılacağını ve Türkiye’nin iç huzurunu bozmak isteyenlere geçit verilmeyeceğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Hain ve hunhar saldırının milleti ve herkesi derinden üzdüğünü belirten Bahçeli, şunları söyledi: “İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.”

Bahçeli, saldırının amacına ilişkin şunları ekledi: “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.”

Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutmasının Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren ve bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak, kaçınılmaz bir millî görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hamdolsun muktedirdir.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacakKalp krizi riski gece saatlerinde artıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak - GündemBahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacakHukukçular sokak çağrısını değerlendirdi: Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda - Gündem"Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yolunda"100 yıllık CHP’yi rezil rüsva ettiler! Özel'in isyan çağrısına rağmen Gürsel Tekin göreve başladı - GündemCHP'de koltuk kapmaca!CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na direnme hazırlığı! Ankara'da kayyım nöbeti  - GündemCHP Kılıçdaroğlu'na direnme hazırlığında!Terör uzmanları İzmir saldırısını değerlendirdi: Güdümlü eylem mi? - GündemTerör uzmanları İzmir saldırısını değerlendirdiTrafikteki motosiklet sayısı 7 milyona çıktı - GündemTrafikteki motosiklet sayısı 7 milyona çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...