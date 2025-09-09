Bahçeli'den İzmir açıklaması: Esrar perdesi aralanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Hain ve hunhar saldırının milleti ve herkesi derinden üzdüğünü belirten Bahçeli, şunları söyledi: “İnanıyorum ki saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.”

Bahçeli, saldırının amacına ilişkin şunları ekledi: “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.”

Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutmasının Türkiye üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

“İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren ve bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak, kaçınılmaz bir millî görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hamdolsun muktedirdir.”