MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizinin parti içi değil, Türkiye'yi etkileyen bir "millet sorunu" olduğunu vurguladı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, iki ismin de CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun davranmadığını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'e röportaj verdi.

Son dönemde CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, CHP'de yaşanan krizin yalnızca parti içi bir mesele olmadığının altını çizerek bunun Türkiye'nin siyasi gündemini doğrudan etkileyen bir sorun haline geldiğini belirtti. Bahçeli, "CHP'deki kriz milletin sorunudur" ifadelerini kullandı.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

CHP'de yaşanan tartışmaların derinleştiğini vurgulayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i eleştirdi. Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir" dedi.

"CHP'DE YAŞANAN SÜRECİN HUKUKİ BOYUTUNUN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKİYOR"

Özgür Özel'in tutumuna da değinen Bahçeli, CHP'de yaşanan sürecin hukuki boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Sayın Özel'in, Yargıtay'ın kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararlarına uyulmasının hukuk devleti açısından zorunluluk olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Yeni veya farklı bir karar verilinceye kadar CHP'nin Genel Başkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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