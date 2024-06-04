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Bahçelievler'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yaşanmasına neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edildi.

Bahçelievler'de saat 16.30 sıralarında Avcılar - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste, Bahçelievler durağına yaklaştığı esnada motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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