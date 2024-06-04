Bahçelievler'de metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yaşanmasına neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edildi.
Bahçelievler'de saat 16.30 sıralarında Avcılar - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste, Bahçelievler durağına yaklaştığı esnada motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı