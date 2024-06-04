Bursa'dan sonra Antalya! Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.