Bursa'dan sonra Antalya! Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Bugün Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangından kısa süre sonra Antalya'nın Aksu ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı