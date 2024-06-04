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Bursa'dan sonra Antalya! Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;dan sonra Antalya! Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bugün Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangından kısa süre sonra Antalya'nın Aksu ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

 

Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman muhafaza ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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