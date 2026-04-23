2 okuldaki silahlı saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı “7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli” için hazırlıklara başladı. Bakan Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan yeni güvenlik modeli “siber takip, toplum sağlığı merkezi, erken uyarı” gibi alanlar daha da genişletildi. İşte 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli’nde yer alan basamaklar ve detayları…

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından daha güvenli bir eğitim için İçleri Bakanlığı düğmeye bastı. 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli ile Türkiye genelindeki tüm okulların güvenlik algoritması sil baştan yazılması planlanıyor.

Bakan Çiftçi talimatı verdi! Okullarda yeni dönem, risk haritası yeniden çiziliyor: İşte 7 Basamaklı Yeni Güvenlik Modeli

TALİMATI BAKAN ÇİFTÇİ VERDİ

Bakanlık bürokratları tarafından hazırlanan yeni modelde hangi düzenlemeler var? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tek tek açıkladı. İşte detaylar…

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bakan Çiftçi’nin talimatı ile hazırlanan 7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli ile okul ve çevresinde alınan tedbirler genişletildi. Yeni güvenlik modelinde hazırlanan basamaklar şöyle;

Okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.

Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve muhtemel risklere müdahale edilecek

Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

Okullarda acil durumlara karşı bu eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

RİSKİN TANIMI YENİLECEK

7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli ile risk tanımlamaları da baştan yenilenecek. Her okula kurulacak güvenlik kabinesiyle bütün risklere karşı erken uyarı sistemi devreye girecek.

Bakan Çiftçi talimatı verdi! Okullarda yeni dönem, risk haritası yeniden çiziliyor: İşte 7 Basamaklı Yeni Güvenlik Modeli

DEVRİYE SIKILAŞACAK

Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın karakol amiri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler uzmanının yer alacağı bir 'Güvenlik Yürütme Kurulu' olacak. Okul çevrelerinde devriyeler sıklaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde riskli öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden takip edilecek.

7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli’nde neler var?

Alan Detaylar Sistem Güncellemesi ve Güvenlik Okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek. Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak. Koordinasyon ve Erken Uyarı Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve muhtemel risklere müdahale edilecek. Öğrenci Takibi (Sağlık) Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek. Sanal Güvenlik Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak. Veri Paylaşımı Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak. Acil Durum Hazırlığı Okullarda acil durumlara karşı eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.

