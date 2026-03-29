İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak çeteleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gençlerin suça sürüklenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Tek bir evladımızı dahi kaybetmeye lüksümüz yoktur. Yol yakınken dönsünler; devletimiz son derece kararlıdır" dedi. Emniyet ve Jandarma’ya net talimat verdiğini belirten Çiftçi, "Hepsinin tepesine bineceğiz" diyerek operasyonların kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Akif Bülbül/ANKARA — İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da yaptığı açıklamayla 2026 yılı stratejisini "sokak çeteleriyle topyekün mücadele" olarak belirlendiğini hatırlattı. Çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemek adına tavizsiz bir tutum sergileyeceklerini belirten Bakan, suç örgütü üyelerine "devletin kararlılığına karşı duramayacakları" çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta 358 şüphelinin yakalandığı operasyonları hatırlatan Çiftçi, yeni dönemde baskınların artarak süreceği mesajını verdi.

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

"HEPSİNİN TEPESİNE BİNECEĞİZ, NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, şu sözleri söyledi:

"Siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyuna 2026 yılını sokak çeteleriyle mücadele yılı ilan ettiğimizi duyurduk. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Tek bir evladımızı dahi kaybetmeye lüksümüz yoktur. Bu noktada çocuklarımızı suça sürüklemeye çalışan bu çeteleşme faaliyetlerine karşı tavrımız nettir. Buradan açık ve net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Yol yakınken dönsünler çünkü devletimiz bu konuda son derece kararlıdır. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza talimatları verdim. Hepsinin tepesine bineceğiz. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Geçen hafta malumunuz, Türkiye genelinde önemli bir operasyonla 358 kişiyi yakaladık ve adalete teslim ettik.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda da aynı kararlılığı sahaya yansıtacağız. Emniyet ve Jandarma personelimizin yanı sıra Sahil Güvenlik ve İstihbarat birimlerimiz taktik operasyonlarla sahadaki etkisini artıracak. Uyuşturucu bütün suçları besleyen bir damar gibidir. Uyuşturucu bizim için çok katmanlı bir mücadele alanıdır. Terörün, çetelerin finansman kaynağı başta olmak üzere, toplumu ve aile yapımızı bozan pek çok konunun temelinde uyuşturucu yatmaktadır. En acısı da şudur; Uyuşturucu, özellikle gençlerimizi hedef almaktadır; onların zihinlerini, umutlarını ve ideallerini kurutmaya çalışmaktadır. Biz, işte o kaynağı kurutmakta kararlıyız. Uyuşturucuyla ilgili konularda tavizsiz ve kararlı olacağız. Nefes aldırmayacağız.

2026'DA ŞU ANA KADAR 13 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Nitekim sadece 1 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 13 ton uyuşturucu madde, 37,8 milyon adet sentetik ecza ve 13 bin kök kenevir-skunk ele geçirilmiştir. Bu tablo, sahadaki mücadelemizin ne kadar yoğun ve kararlı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle sosyal politikalarımızı özellikle aileyi, okulu, çevreyi ve gençliği merkeze alan bir anlayışla yürütüyoruz. Önleyici eğitim çalışmaları, bilinçlendirme faaliyetleri, rehberlik mekanizmaları, bağımlılıkla mücadelede erken uyarı ve erken müdahale süreçleri bizim için son derece önemlidir. Gençlerimizin sporda, eğitimde, sanatta ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde var olmalarını sağlayacak her adımı, bu mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz."

