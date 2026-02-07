Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Fidan ve Kos’un görüşmelerine ilişkin ortak açıklama yayımlandı. Buna göre Fidan ve Kos, Türkiye’nin aday ülke statüsünü yeniden teyit etti ve hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerini vurguladı.

2025’te düzenlenen beş yüksek düzeyli diyalog toplantısının, Türkiye’nin geçici koruma altındaki sığınmacılara ev sahipliği yapma çabalarına yönelik AB desteğinin sürdürülmesi ve Türk vatandaşlarının çok girişli Şengen vizelerine erişiminin kolaylaştırılması için ilerleme sağladığı ifade edildi.

Bakan Fidan, AB yetkilisi ile bir araya geldi: Mevcut engelleri ivedilikle aşmalıyız

Taraflar, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini daha da öne çıkardığını vurguladı. Bu çerçevede Fidan, ikili ilişkilerdeki mevcut engellerin ivedilikle aşılması gerektiğinin altını çizdi ve daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir çerçevede iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, tedarik zincirindeki kırılganlıklar ile yeşil ve dijital dönüşüm ışığında, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin giderek artan aciliyetini vurguladı. Her iki taraf, Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizelerinin verilmesinde kolaylık sağlayan Komisyon Kararı’nın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Taraflar, Vize Serbestîsi Diyaloğu’nun, güvenlik ve göç alanlarındaki iş birliğinin, bu konularda tesis edilen yüksek düzeyli diyalog mekanizması aracılığıyla daha fazla güçlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Komiser Kos, hukukun üstünlüğüne ve demokratik standartlara ilişkin diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı.

