Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile telefonda görüştü.

ABD-İsrail ve İran savaşı devam ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası