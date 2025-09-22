Bakan Uraloğlu, günlerdir yoğun yağış alan Doğu Karadeniz'deki durumu aktardı! Bin 428 personel sahada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlerdir yoğun yağış yüzünden sel ve heyelan yaşanan Rize'deki son durumu aktardı. Rize’de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberlerindeki heyet ile incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, selin ardından Bin 428 personelle sahaya çıktıklarını belirtti. Dönüşümlü olarak 7/24 çalışmaya devam edildiğinin bilgisini veren Uraloğlu, 31 tane kapanan köy yolunun tekrar açıldığını halihazırda 2 tane köy yolu ve mahallenin henüz kapalı durumda olduğunu açıkladı. Yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret eden Uraloğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"4 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

5 yaralının olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “İyidere-İkizdere Yolu’nda tam geçişleri sırasında yolda oluşan bir göçme sonucu 5 vatandaşımız trafik kazasına tek taraflı maruz kaldılar. Bir tanesi taburcu oldu. Diğer 4’ünün tedavileri devam ediyor. Onları da ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür onların da bir hayati tehlikesi yok.”

"YARALANAN VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK"

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan sel felaketinin ardından hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Dualarımız onlarla birlikte. Özellikle, talihsiz kaza sonucu yaralanan kardeşimiz Yaşar Papakar'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onun ve tüm yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennim. Bilin isterim ki, devletimiz her zaman ve her koşulda vatandaşının yanında olmaya devam edecek."

"2021'DE BİRÇOK CANIMIZI TAŞKINLAR NEDENİYLE KAYBETMİŞTİK"

“Özel İdaremiz, Karayollarımız, DSİ, güvenlik güçlerimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenlik, Orman İdaremiz, bütün belediyelerimizle beraber sahada olduk. Yine Telekom'la beraber AFAD ile beraber sahada olduk. Ben özellikle şu noktanın altını çizmek istiyorum. Bakın, bu büyüklükten daha az bir büyüklükte 2021 yılında Batı Karadeniz'de olan sel taşkınında biz birçok canımızı kaybetmiştik maalesef. Çok şükür bakın bugün sadece hasarlardan bahsediyoruz. Her kimin emeği geçmişse ben hepsine teşekkür ediyorum. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün bu imkanları bize sağladığı için gerçekten bütün vatandaşlarımızın huzurunda teşekkür ediyorum.”

"450 KİLOGRAMA VARAN YAĞMURLAR OLUŞTU"

Bakan Uraloğlu, başta Rize olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde yaklaşık 48 saate varan bir yağmur süreci yaşandığına dikkati çekerek “Özellikle Çanakçı ilçesinde 450 kilograma varan bir yağmurun oluştuğunu belirtmek isterim. Taşköprü’de 356 kilogram, İkizdere Çağrankaya’da 338 kilogram ve Güneysu Handüzü’nde ise 307 kilogram yağış gerçekleşti. Rize'ye yıllık ortalama 2 bin 500 kilogram bir yağmur düştüğünü hesap edersek yaklaşık yüzde 15 civarında. Ama Çanakçı’daki rakam herhalde yüzde 20’leri de geçen bir rakamdan bahsediyoruz. Yoğun bir yağış oldu” şeklinde konuştu.

Yapılan ihbarlar sayesinde çok ciddi önlemler alındığını ve böylece can kayıplarının önüne geçildiğini dile getiren Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

“Ülkemizin diğer taraflarında yaşamış olduğumuz sel ve heyelana dayalı oluşan hasarların giderilmesi ve önlem alınması noktasında aldığımız önlemlerin burada ne kadar işe yaradığını hep beraber gördük. Çamlıhemşin yolundaki yaptığımız yapıların hasar oluşmaması noktasında ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber arkadaşlarımızla sahada görmüş olduk.”

"SAĞLIK EKİPLERİ 7/24 SAHADA"

Sağlık birimlerine de ayrıca teşekkür eden Bakan Uraloğlu, tüm ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını dile getirdi. Uraloğlu, “Bin 428 personelle beraber sahadayız. Arkadaşlarımız şu anda sahada devam ediyorlar. Dönüşümlü olarak 7/24 çalışmaya devam ediyorlar. 3 tane helikopter bölgeye intikal etti Sahil Güvenlik, Jandarma ve Genelkurmay Başkanlığımızdan. Herhangi bir ihtiyaç olması durumunda 2 tane daha yarın intikal edecek. Onlar da Ayder’den aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşımızı tahliye ettiler. İhtiyaç olması durumunda biz buna devam edeceğiz.” diye konuştu.

"EN FAZLA HASAR ARDEŞEN- ÇAYELİ-AYDER YOLUNDA"

Uraloğlu, Çayeli Kaptanpaşa yolunda bir tane önemli hasar olduğunu anımsatarak “Oradaki akışı rutine döndürdük. En fazla hasar alan Ardeşen-Çayeli-Ayder güzergahıydı. Burada iki bölüme ayırabiliriz. Öncelikle Çamlıhemşin’e kadar belli bölümlerde hasar olmakla beraber ulaşabiliyor olduk ve çalışmalarımız devam etti. Ama esas Çamlıhemşin’den yukarıya doğru bugün helikopterle de görme imkanımız oldu. Öncesinde dronelarla ulaşmıştık. Toplam 8 noktada ciddi hasarlar oluştu. Derenin debisinin çok ciddi şekilde yükselmesi sonucu. Özellikle Şehir Hastanemizdeki antifer beton blokları bu noktada kullandığımızı, yine önemli bir tahkimatı; oradan ve farklı olacaklardan naklederek kullandığımızı söylemek isterim. Hemen Çamlıhemşin’in çıkışındaki Hala Tüneli’nin inşaatının olduğu bölgede çok yoğun bir çalışmamız var. Hemen devamında da yaklaşık 500 metrelik bir bölümde yolu tamamen dere götürmüş durumda. Oraya da 4 tane makine devam ediyor. Dolayısıyla orada da inşallah yarın gün içerisinde Ayder’e kadar bir geçiş sağlamayı planladık.” ifadelerini kullandı.