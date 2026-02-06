Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'tan bugüne herkesin yüreğinde derin bir acının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öpmeye kıyamadığımız yavrularımızı toprağa verdik. Hayır duasını beklediğimiz, analarımızı, babalarımızı Rahmeti Rahman'a uğurladık. Yaşanan bu büyük acı sadece deprem bölgesindekilerin değil, 86 milyonun ortak acısı oldu. İşte o güçle, enkaz başında omuz omuza verdik. İşte o güçle, bir lokmayı bölüştük. İşte o güçle, 'yeniden' dedik, 'diriliş' dedik, 'kalkacağız' dedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir iradenin, bir umudun, bir dirilişin canlı şahitleri olarak 'asrın felaketi' gibi büyük bir imtihanı 'asrın inşası'na dönüştüren eşsiz bir başarı hikayesini tüm dünyaya ilan ettik. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabrıcemil niyaz ediyorum."