Balıkesirliler evlerine giremiyor! Deprem korkusu 5 gündür sokaklarda yatırıyor

Sındırgı depreminin neden olduğu panik ve korku sürüyor. Vatandaşlar, sarsıntının üzerinden geçen 5 güne rağmen geceyi sokaklarda geçiriyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle büyük panik ve korku yaşadı. Depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede vatandaşların tedirginliği ise sürüyor. 

Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen, birçok vatandaş geceyi sokaklarda, araçlarında veya kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda geçiriyor. İlçede gece boyunca soğuk hava ve artçıların endişesi hâkim oluyor.

Balıkesirliler evlerine giremiyor! Deprem korkusu 5 gündür sokaklarda yatırıyor - 1. Resim

SOKAK SOKAK İHTİYAÇLAR ULAŞTIRILIYOR

AFAD ekipleri bölgede hasar tespit ve konteyner yerleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de sokak sokak dolaşarak vatandaşlara sıcak yemek, içme suyu ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıyor.

Balıkesirliler evlerine giremiyor! Deprem korkusu 5 gündür sokaklarda yatırıyor - 2. Resim

Depremzedeler, yaşadıkları korkuyu ve endişeyi dile getiriyor. Depremzede Necati Emre, "Evet, deprem korkusu devam ediyor. İlk deprem Sındırgılıları çok korkuttu, yıkım ve can kayıpları oldu. Artçı depremler sürdüğü için evlere girmekten çekiniyoruz. Bu yüzden çadırlarda, evlerin bahçelerinde kalmaya devam ediyoruz. Artçılar sık sık 4, 4.5, 3, 3.5 büyüklüğünde oluyor, bu da bizleri tedirgin ediyor" dedi.

Balıkesirliler evlerine giremiyor! Deprem korkusu 5 gündür sokaklarda yatırıyor - 3. Resim

Bir diğer depremzede Cemal Şensöz ise, "Şu anda hâlâ korkuyoruz. Mesela bugün bile 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Evimiz yakın olduğu için ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla giriyoruz ama hemen tekrar parka geliyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Balıkesirliler evlerine giremiyor! Deprem korkusu 5 gündür sokaklarda yatırıyor - 4. Resim

Bircan Gökyıldız da, "Artçılar hâlâ devam ediyor. O yüzden evlerimize giremiyoruz. Çadırlarımızı kurduk, tedbir amaçlı bu gece de çadırlarımızda kalacağız. Herkese çok geçmiş olsun" diye konuştu.

