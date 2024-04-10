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Bayram tatilinin acı bilançosu katlanıyor: 4 günde 26 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayram tatilinin acı bilançosu katlanıyor: 4 günde 26 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin dördüncü gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu. Dört günlük kaza bilançosunu da açıklayan Yerlikaya, "2453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3870 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

Çok sayıda vatandaş dokuz günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıktı. Büyük kentlerde insan akını yaşanırken yollar ise adeta kan gölüne döndü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilin dördüncü gününün acı bilançosunu X sosyal medya hesabından açıkladı. 

Cumartesi, pazar, pazartesi ve salıyı kapsayan günlerde 2453 trafik kazasının meydana geldiğini duyuran Yerlikaya 26 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. 

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

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Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde;

615 trafik kazası meydana geldi.

431 bin 871 araç denetlendi.

24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı.

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Bayram tatilinin ilk dört gününde toplam;

2453 trafik kazası meydana geldi. 
26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 
3870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. 

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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