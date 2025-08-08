Belediye başkanına saldırı! Çervatoğlu'nun sağlık durumu netleşti
Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu fiziki saldırıya uğradı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun, bir kişinin fiziki saldırısına uğradığı bildirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çervatoğlu'nun bugün M.A.Ö. tarafından fiziki saldırıya uğradığı belirtildi.
ÇERVATOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Açıklamada, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan Çervatoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
