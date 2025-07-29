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Beykoz'da yangına sebebiyet veren şahıs gözaltında! "Eğlenmek için fişek attım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, dört bir yanında patlak veren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İstanbul'un Beykoz ilçesinde, kısa sürede kontrol altına alınan korkutan bir orman yangını meydana geldi. Attığı işaret fişeği ile yangına sebep olduğu belirlenen A.A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, korkutan bir yangın meydana gelmişti.

Yangın, akşam saatlerinde Beykoz Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Beykoz'da yangına sebebiyet veren şahıs gözaltında! - 1. Resim

İŞARET FİŞEĞİ İLE YANGINA SEBEBİYET VERDİ

Yangının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmalarda, yangının işaret fişeğinin düşmesi sonucu çıktığı ve fişeğin karşı yamaçta bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi civarından atıldığı tespit edildi. Yapılan adres taramasında, bölgedeki evlerden birinde A.A. isimli şahsın ikamet ettiği belirlendi.

Beykoz'da yangına sebebiyet veren şahıs gözaltında! - 2. Resim

GÖZALTINDA

A.A. isimli şahsın verdiği beyanda, eğlenmek amacıyla işaret fişeği attığını, fişeğin ardından karşı ormanda yangın çıktığını fark edince 112’yi arayarak bilgi verdiğini söyledi. Kendi rızasıyla olayda kullandığı işaret fişeğini teslim eden A.A., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli A.A., tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından 29 Temmuz 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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